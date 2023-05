MARI-VIVIAN ELLAM ⟩ Lugesin suurperedest ja hakkasin nutma. Valitsuse sõnum ehmatab naisi

Suurpered on eranditult ainsad, kellelt sõna otseses mõttes võetakse vähemaks toetusi, mis neil juba olemas on. Mitte kedagi teist meie riigis ei kohelda nii, ehkki seda poleks üldse raske teha. Maksuküüru saaks näiteks kaotada ära nii, et langetada tulumaksuvaba miinimumi 500 euroni ja võimaldada selline tulumaksuvabastus kõigile. Nii saaksime kaotada maksuküüru palju odavamalt kui praegune 470 miljonit.