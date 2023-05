JUHTKIRI ⟩ Kes sobib kärneriks?

Asjale lisab vürtsi asjaolu, et parasjagu on käimas kaks väärteomenetlust, mille eesmärk on välja selgitada, kas Tamm on endale kuuluvatel kinnistutel ebaseaduslikult metsa raiunud. Enne uurimise lõppu hinnangut anda ei saa, aga juba iseenesest asjaolu, et keskkonnaameti järelevalveosakond leidis vaatluse järel piisavalt alust algatada uurimine, viitab sellele, et nende juhtumite puhul võib tavapärasest JOKK-skeemitamisest olla kaugemale mindud. Loole lisab moraalse mõõtme see, et Tamm lubas keskkonnakomisjoni juhiks saades kõik otsused keskkonnasõbralikult teha, aga tormas oma metsast viimast võtma, kui sai teada, et see võetakse kaitse alla.