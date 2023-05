AK ⟩ GRU reservohvitseri mälestused – kõlavad tõepäraselt

Mälestustes on kirjas, et autor kartis ajateenistust Nõukogude armees. See on igati arusaadav ja isegi mõistlik, kindlasti polnud tegu kohaga, kuhu kippuda. Teiste mälestused ajateenistusest on kohati üsna õudust tekitavad, vt nt Aleksander Torjuse «Sina ei pea mitte imestama» (2011). Kuna sõjaväeluure oleks võinud ajateenistust kergendada või sellest isegi ära päästa – nagu Kangilaski puhul juhtuski –, oli see nähtavasti peamine motivatsioon koostööga nõustumiseks.