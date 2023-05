Euroopa Liidu keelepoliitika jaoks on oluline, et kahte võõrkeelt hakataks õppima varajases eas ja et keeleõpe toimuks võimalikult pikka aega, järjepidevalt. Meie gümnaasiumide perioodõppest tingitud katkestused suure tõenäosusega võõrkeelte õppimist ei toeta. Kahjuks on mõned gümnaasiumid hakanud looma võimalusi, kus õpilased saavad 10. klassi astudes oma seni vähemalt neli aastat õpitud (ja pingutust nõudnud!) B-võõrkeelest loobuda.