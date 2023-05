Tahaks küll väga, et keeled oleks suus, aga kui natuke terasemalt jälgida, siis selgub kõigi meelehärmiks üks nõutuks tegev tõsiasi: et suus pole enamasti mitte «keeled», vaid kui üldse, siis ehk see üksainus «keel», milleks on muidugi mõista meie aja lingua franca ehk inglise keel. Ja seegi ilmselt kesisemal tasemel, kui tunnistada tahaks.