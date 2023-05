Toomas Alatalu ⟩ Kreml üritab Moldovas pehmet jõudu näidata

Äsjasel Lennart Meri konverentsil räägiti innukalt Ukraina sõjast, Venemaa tulevikust ja eesseisvast NATO tippkohtumisest Vilniuses (11.–12. juuli). Selge geopoliitiline kogum, kuid samas kitsam sellest, millele rõhub võitleva Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi. Räägib ta ju pidevalt Ukrainast koos Moldovaga ning fakt on see, et Euroopa poliitiline kogukond koguneb Moldova pealinnas Chișinăus veel 1. juunil. Täpsemalt pealinnataguses veinilossis, sest – nagu kaks nädalat tagasi siinsamas kirjutasin – kui Kreml on Ukrainas mängu pannud kogu oma toore jõu (hard power), siis Ukraina ja Euroopa vahele jäävas Moldovas üritatakse end kehtestada pehme jõu (soft power) abil.