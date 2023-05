Hiroshima on üks väheseid Jaapani linnu, mis lisaks sellele, et iga eestlane seda teab, ka nimena igale eestlasele midagi ütleb. See on linn, millele sai esmakordselt maailma ajaloos osaks aatompommi rünnak 6. augustil 1945, meenutab japanist Ene Selart.