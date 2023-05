Olen aastaid jälginud Postimehe artikleid, eriti arvamusi, ja vahel püüdnud nendele oma kommentaaridega ka kaasa elada. On juhtumeid, mil olen oma kommentaarides sattunud nn peavooluga vastuollu. Järgneva jutu selgituseks tahan öelda, et ma ei ole ega taha olla poliitik, vaid minu kutsumus on olnud olla insener, loov mõtleja, kelle mõtlemise aluseks on loodusseadused.

Oma maailmavaate selgituseks ütlen järgmist. Olen veendunud demokraat, kes austab rahvavõimu; olgu sel demokraatial kuitahes palju puudusi, on see siiski parim valitsemisvorm. Demokraatia toimimise aluseks on rahva enamuse tahe, kusjuures vähemusi ja ühiskonna stabiilsust kaitsevad minu arvates kaks olulist postulaati: 1) ära tee teisele seda, mida sa ei taha, et sinule tehakse; 2) ära trügi oma pühakirjaga võõrasse pühamusse, sest see tekitab konflikti.