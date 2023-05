Marju Lauristin ⟩ Toompea köievedu võib lammutada parlamentaarse riigikorra

Riigikogu algusnädalad on pakkunud rahvale meeliköitvat vaatepilti Toompeal toimuvast köieveost, milles osalejatel on teadagi kaks võiduvõimalust: kas tõmmata tugevamalt ja sellega saada vastased jõuga siruli, või «teha karjapoissi» ja köieots ootamatult lahti lasta, nii et vastasvõistkond sussid püsti ajaks.

Seekord kasutas hoopis kohtunik oma õigust võistlus spordieetika rikkumise tõttu enne tulemuse selgumist lõpetada. Üks-null kohtuniku kasuks, mis annab lootust, et vaatamata esialgsele rüselemisele suudab riigikogu vastselt valitud koosseis nüüd asuda sisulist tööd tegema. Veel kord sai tuge üks demokraatia alustõdesid: ära tee teisele seda, mida sa ei taha, et sulle endale tehakse. Sest seni, kuni demokraatlike valimiste mehhanism töötab, on ikka võimalus, et tänasel koalitsioonil tuleb ülehomme istuda opositsioonis, ja vastupidi.