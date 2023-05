Hiina päris teatrit ei tee, vaid üritab luua protsessi, mis soodsal hetkel võiks tulemusi anda. Hiina kindlasti ei soovi, et see sõda lõpeks Venemaa selge lüüasaamisega. Samuti ei sobi neile, kui konflikt kestab liiga kaua. Esialgu on neil napilt võimalusi mõjutada tugevalt nii Venemaad kui Ukrainat.