JUHTKIRI ⟩ Tegutseda tuleb enne, kui tehisaruga tulnukad pärale jõuavad

Eesti riik on tänaseks oma kuvandi maletanud infotehnoloogia suurmeistri staatusesse. Vähemalt selline on arvamus Euroopas ja mujalgi. Tiitleid keegi uute tuleproovidega ei vaidlusta, aga siin on ilmselt see koht, kus tiitlit tuleb kindlasti kasutada selleks, et raputada ka Euroopa ühine keskvõim tardumusest, mis kõnerobotite asjus on tekkinud.

USA senaatoreid kannustavad tegutsema juba poolteise aasta pärast toimuvad presidendivalimised. Nii vabariiklased kui ka demokraadid näevad valejutte ja -pilte tekitavates tehisaruga tulnukates ohtu demokraatiale.

Nime poolest on tehisaru kasutamist reguleeriv õigusraamistik Euroopa Liidus isegi olemas, aga see on võimsate keelemudelite laialipäästmise eelne ning vajab ilmselt kiiremas korras kohendamist.