Milline on piir, kust alates obstruktsioon parlamentaarse võitluse vahendina hakkab õõnestama demokraatiat ja muutub riigikogu liikme ametivande rikkumiseks? Kas seda piiri on ületatud? Milline vahekohtunik on riigikogu esimees praeguse konflikti puhul olnud? Kas teised opositsioonierakonnad on «ekrestunud»?