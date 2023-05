Elo Madissoon ⟩ On aeg anda samasooliste vanemate lastele samad õigused nagu teistele

Debatt samast soost paaride abielu üle on kestnud aastaid. Vastased viitavad religioossetele või traditsioonilistele veendumustele, samas kui toetajad väidavad, et igaühel peaks olema lubatud abielluda sellega, keda ta armastab. Kui tegemist on samast soost lapsevanemate õigustega, muutub abieluvõrdsuse argument oluliseks lapse huvide perspektiivist.

Üks olulisemaid põhjusi abieluvõrdsuse loomisel on see, et lastel oleks kaks seaduslikku vanemat. Kuigi samast soost lapsi kasvatavad paarid on meie ühiskonnas eksisteerinud väga pikka aega, tagab seaduslik vanemlus suurema kaitse ja stabiilsuse. Praegu saavad samast soost paarid oma lastele seadusliku vanemluse saavutada läbi lapsendamise, kuid see nõuab lisatööd võrreldes abielus vanemlusega.