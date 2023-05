Kullerfirmade nimel saadetakse lisaks andmete saamisele ka väike tasu nõue, näiteks viis eurot, mis tuleks maksta, et sinu pakk tollist lahti saada või sinuni toimetada. Samuti on levinud skeem, kui sulle tuleb SMS justkui maksu- ja tolliameti nimel, kus on link, mille kaudu „oleks vaja“ sisse logida, et näha endale laekunud trahvinõuet. Sisselogimiseks pead kasutama enda internetipanga paroole, mobiil-ID või Smart ID paroole.