VILJAR VOOG ⟩ Kodulaenu intress tõusis pool tuhat eurot, koos kuumaksega võtab see kogu palga

Ma ei kirjuta eelnevat uhkustamiseks, vaid et anda väga selge signaal: kui me räägime kodu soetamisest, siis peab silmas pidama selle kahte samaväärset väärtust. Esimene on turvatunne, mille pakub päris enda kodu, aga teine on ka aastakümneteks tehtav investeering, mille kasumlikkus kõrgem kui üheski pangas hoitaval rahal. Kui me laseme tekkida olukorral, kus noored hoitakse kinnisvaraturult vägisi eemal, piirame sellega ka nende finantsvõimekust pikas perspektiivis.