MALLE PÄRN ⟩ Avalik kiri valitsusele: taastame ükskord ometi kõikide inimeste võrdse kohtlemise!

Need, kes tahavad, et traditsiooniline abielu alles jäetaks, on kirjutanud sadu lehekülgi ausaid, arukaid ja hoiatavaid mõtteid, aga ametliku suguelu rikastamise aktivistid ütlevad ikka, et nemad «ei ole näinud ega kuulnud ühtki tõsiseltvõetavat argumenti», mis nende soovide täitmist võiks takistada.