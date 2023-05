Eelnõude obstruktsiooni on riigikogus küll ja küll nähtud, sihiks mõne eelnõu vastuvõtmine ühel või teisel kujul, aga ka soov näidata, et võideldakse kirglikult oma valijate ja lubaduste eest. Obstruktsioone on lahendatud ka läbirääkimistega, kus kõik asjaosalised on säilitanud näo ja nii mõnigi kord saavutanud vähemalt mõnede oma soovide arvestamise.