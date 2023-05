JUHTKIRI ⟩ Königsbergi nimi tuleb Euroopa kaardil taastada

Meenutagem sedagi, et paarikümne kilomeetri kaugusel Narvast asub väikelinn, mis tänini kannab Eesti riigireeturi Viktor Kingissepa nime, ehkki õige nimi on Jamburg.

Venemaa enda nimeskisofreeniat iseloomustab aga tõik, et Jamburg/Kingissepp asub Leningradi oblastis, ehkki vahepeal Leningradi nime kandnud suurlinn on juba ammuilma uuesti Peterburiks nimetatud. Selles segaduses peaksime meie hoidma kainet meelt ja eelistama ajaloolisi nimekujusid – vähemalt nende asulate puhul, millel on kas Eesti või Euroopa ajalooga väga tihe side.

Mis Königsbergist edasi saab, on omaette küsimus. Venemaa jaoks on see erakordse tähtsusega armeepesa. Samal ajal on seal juba ammu üles kasvanud mitu põlvkonda inimesi, kellest paljud pole kunagi päris-Venemaal käinudki, küll aga on hästi tuttavad Poola, Leedu või Saksamaa olustikuga.