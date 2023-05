President Karis keskendus intervjuus meie Ukraina seisukoha selgitamisele: Ukraina NATO-ga ühinemisele ei ole alternatiivi ning Eesti on nende 30 riigi hulgas, kes soovivad kutsuda ellu Vene eritribunali. President ütleb otse välja, et mitte kõik liikmesriigid ei arva, et Ukraina peaks NATOsse võetama, sest see tähendaks NATO laienemist «traditsioonilisse Vene mõjusfääri». See, et Eesti arvamus Ukraina vallutussõja kohta Saudi meedia esiplaanis on, on juba märkimisväärne saavutus.