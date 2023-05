​Vastasseis riigikogus ja töö takistamise vahendid on sellised, mida me varem näinud pole. Pilt, mille esmakordselt valitud saadikud seni on parlamendiliikme töö kohta saanud, pole see, milleks neid valiti. Nii halba algust pole olnud, nendib arvamustoimetaja Andres Herkel.