Mihkel Mutt ⟩ Hinnakem ka ajakirjanduse vastutust, mitte ainult vabadust

See aspekt on kahtlemata tähtis, sest uuriv ajakirjandus on ajakirjanduse lipulaev ja kõrgtase, umbes sama mis romaan ilukirjanduses. Sel on ka suur üldisem tähendus, sest selle kaudu väljendub isiku ja ühiskonna suhete ambivalentsus laiemalt. Uuriv ajakirjandus tegutseb pingeväljas, mille ühes servas on õigustatud avalik huvi, teises indiviidi õigus privaatsusele, tema au ja võimalikud hingelised kannatused. Vastavaid konflikte näeme päevast päeva.