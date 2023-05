Riin Alatalu ⟩ Ilma muinsuskaitseta ei pruugiks meil praegu vanalinna olla

Uuesti räägiti kaitsealade moodustamisest 1950. aastate lõpus. 1966. aastal kinnitati Tallinna vanalinna kaitsetsoon koos põhimäärusega. See oli vastukaal esmalt Harju ja Vana-Posti tänava kvartalis toimunud jõulisele lammutus- ja ehitustööle, aga ka vanalinna kerkivatele suurehitistele, nagu Kalevi ujula. Arutati ettepanekuid asendada Toompea amortiseerunud ehitised kõrghoonetega, aga ka juba 1930. aastatel õhus olnud läbimurret Viru väljakult Balti jaama. Kas see oleks olnud realistlik, on tagantjärele raske öelda. Muinsuskaitsel õnnestus uuendused seisma panna ning leida põhjendused ja võimalused toona üsna räbalas seisus vanalinna järkjärguliseks korrastamiseks. Pingutus päädis vanalinna kandmisega maailmapärandi nimekirja 1997. aastal.