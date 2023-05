Kõik Putini lähikondlased teavad hästi, et läheneva poliitilise kriisi on tekitanud president isiklikult. Seetõttu on neil nüüd ees ülesanne, kuidas kriisi tagajärgi minimeerida ja kuidas jääda edasi süsteemist kasusaajaks, kirjutab Balti Venemaa-uuringute Keskuse juht Vladimir Juškin.