Juhtkiri ⟩ Demokraatia lagunemine tuleb peatada

Hussar lõpetas obstruktsiooni riigikogu õigusosakonna koostatud memo põhjal, mida opositsioonile ei tutvustatud. Kui opositsioon tegi ettepaneku arutada memos tehtud ettepanekuid riigikogu juhatuses, siis Hussar seda ettepanekut vastu ei võtnud. Samuti tõrjus ta tuimalt ja ühesõnaliste vastustega kõik teised memo puudutavad sisulised küsimused ja protestid. Kui avaldati protesti koosoleku juhataja, st tema enda tegevuse vastu, siis ta seda protesti ei rahuldanud. Vaid autokraatiates lahendab võimur enda vastu esitatud protesti ise.

Oleme Eesti demokraatiaga langenud siis nii madalale. Opositsiooni võib küll süüdistada, et ta halvab riigikogu tööd ja seetõttu ei saa otsuseid vastu võtta. Kuid selles ei ole iseenesest midagi ebaseaduslikku. Obstruktsiooni on kasutatud varem ja korduvalt ning obstruktsiooni teel sündinud takistusi riigikogu töös on olnud pikemaidki kui praegune nädalapikkune paus.

Ja kui vaadata, kui pikalt on maailma demokraatiad olnud halvatud mitmesuguste erimeelsuste tõttu, siis on ajaloost võtta näiteid väga pikkadest seisakuperioodidest, mille jooksul mõne riigi juhtimine või seadusloome on olnud takistatud. Aga ajalugu on ka näidanud, et kõik obstruktsioonid lõpevad varem või hiljem ühe või teise lahendusega ja demokraatia jätkab toimimist.