Indrek Kuusk ⟩ Kohalike omavalitsuste rahastamine vajab põhimõttelist muutust

Eesti KOVid on teoorias finantsiliselt hästi kaitstud. Põhiseadusest (§ 154 lg 1) ning Euroopa kohaliku omavalitsuse hartast (artikkel 9) tuleneb põhimõte, et KOVide rahalised vahendid peavad olema vastavuses nende kohustustega. Tegelik olukord erineb aga soovitavast kahjuks märgatavalt. Põhiline probleem seisneb madalas tuluautonoomias: KOVidel on vähe raha ning nad saavad oma tulu väga vähe – riigikontrolli 2017. aasta aruande järgi vaid 17 protsendi ulatuses – ise mõjutada. Näiteks kohalike maksude osakaal on Eestis kordi väiksem Euroopa Liidu keskmisest.