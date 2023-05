Marti Aavik ⟩ Jätke «kultuurisõda» homoabielu ümber tulevasse rahuaega

Kooseluseaduse täielikuks jõustamiseks on Reformierakonnal selge mandaat ning selle toetamist on enne valimisi lubanud ka Keskerakond. Abielu muutmiseks sellist enne valimisi välja joonistunud enamust ei ole.

Mind on läbi aastate väga häirinud osade kooseluseaduse vastaste varjamatu homofoobia. Võimetus näha teist inimest samasuguse inimesena nagu nad ise on, eripäraga mingis ühes dimensioonis. Veelgi enam küünikute tahe teisi maha tallates endale karjääri luua.

Mind häirib aga ka see, et teisalt pole tahetki mõista sotsiaalselt konservatiivsete inimeste sisulisi küsimusi ja kõhklusi millegi tõsiselt võetavana. Puudub arusaamine, et viimaks püsivad vähemuste eriõigused ikkagi vundamendil, et selge enamus peab nende kaitsmist väärtuslikuks ja vajalikuks. Tundub, et puudub usk sellesse, et inimesi on tarvis sisuliselt veenda ja et see võiks üldse võimalik olla ilma selleta, et terved põlvkonnad manalasse varisevad.

Kooseluseadusest on puudu pea-asjalikult kooselulepingute erinevatesse registritesse kandmise võimalused. See tähendab mõnesaja sellise lepingu sõlminud paari asjatut bürokraatlikku narritamist ja kiusamist. Kius tuleb ära lõpetada ja n.n rakendusaktid teha. Loomulikult on vastuseis ka sellele, sest mõne poliitiku karjäär ei tuginegi muule kui homoseksuaalsetest inimestest mõtlemisele ja nende kiusamisele.

Sisuliste õiguste mõttes pole kooseluseadusel suurt vahet homoseksuaalsetele inimestele abiellumise õiguse andmisega. Puudu on pidulik «võrdsustunnistus» abielu sõnana. Võiksin isegi nõustuda väitega, et kooseluseadus on anakronistlik ehk ajale jalgu jääv paralleelmoodustis perekonnaõiguse kõrval.

Mäekõrgune vahe on aga selles, et kooseluseaduse täieliku jõustamise jaoks on Reformierakonnal valimistel saadud selge mandaat ning selle toetamist on enne valimisi lubanud ka Keskerakond. Abielu muutmiseks sellist arusaadavat, enne valimisi välja joonistunud enamust ei ole.