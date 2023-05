JUHTKIRI ⟩ Eestil tuleb seista Slava Ukraini lokulööja turvalisuse eest

Tagada tuleb ka juhtumi oluliste tunnistajate turvalisus. Tõsine ohusignaal on see, et Tšernovi lähedalt tundvad inimesed kardavad tema elu pärast.

Tagada tuleb ka juhtumi oluliste tunnistajate turvalisus. Tõsine ohusignaal on see, et Tšernovi lähedalt tundvad inimesed kardavad tema elu pärast.

Slava Ukrainiga toimunul on demoraliseeriv hind ka Eesti jaoks. Eeskätt on see löök kõigi nende pihta, kes on püüdnud Ukrainat omakasupüüdmatult aidata, sealhulgas Slava Ukrainiga seotud inimeste pihta.

Pisut üle nädala tagasi tutvustas MTÜ Toeta Ukrainat kümmet maasturit, mis saadeti Ukrainasse teele. Ettevõtmise juht Ants Erm tunnistas siis, et rahavood kipuvad kokku kuivama. Eks Ukraina abistamisse skeptiliselt suhtujaid on ikka olnud – isegi poliitikute hulgas –, aga Slava Ukraini eeldatava pettuse päevavalgele tuleku järel on nad end korralikult õhku täis tõmmanud.

Samal ajal jätkub Venemaa agressioon Ukraina vastu, süütud inimesed surevad ja kannatavad. Pole midagi loomulikumat kui küsida: kuidas mina saan aidata? Aga aidata nii, et me poleks petetud.

Nädalavahetusel toimus Tallinnas Lennart Meri julgeolekukonverents. Sõnum oli väga selge: Ukraina peab sõja võitma ja suutma oma territooriumi vabastada. Mingite muude võimaluste üle Kremli juhitud agressorriigiga läbi rääkida ei ole võimalik.

Me oleme palju saavutanud juba sellega, et see sõnum on ühtaegu muutunud lääneriikide tegevusjuhiseks.

Aga me peame selle tegevusjuhise juures üle kinnitama ka seda, et korruptsiooni ja kuritarvituste suhtes ei tohi silma kinni pigistada. Liiga lihtne on pugeda selle taha, et me sõdime ja meil pole täpseks aruandluseks aega või et iga kahtlustus on Moskva korraldatud infooperatsioon.