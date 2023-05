Erinevalt taevakehadest on inimestel olemas vaba tahe, mistõttu ei ole ajalooteadusel kuigi palju reegleid ette näidata. Mõni siiski on. Thomas Hobbes kirjutas 1651. aastal «Leviaatanis», et kui ei ole ühist vaenlast, siis nad sõdivad üksteisega. Nii see tõesti ongi. Eesti rahvas on alati olnud lõhestunud, välja arvatud siis, kui ilmub välja ühine vaenlane.