Erkki Bahovski ⟩ Konflikti talumatu ennustamatus

Maailma ajaloos on sündmusi, mida ei osanud keegi ette näha. Või ei osatud ette näha, et sündmused kukuvad välja just nii, nagu me teame nende kohta tagantjärele. Iseäranis kehtib see väide konfliktsete olukordade kohta, kirjutab arvamustoimetaja Erkki Bahovski.