Jürgen Ligi ⟩ See on Eesti riigi enese likvideerimine

Ka me raudkapp riigikogus on täis salajasi dokumente sellest mõjutustegevusest ja ma püüan neid palju lugeda, kui silm magamatusest kinni ei vaju. Ka sellest, kuidas tihti ei ole Venemaal endal midagi teha tarvis, sest kasulikud idioodid lõhuvad oma riiki ja ta liitlassuhteid ise. Ning sellest, et me mitte kunagi ei või olla kindlad, kes noist on ka tema palgal, nii rahvusparlamentides kui Euroopa omas.