Need on, et Keskerakonnale ja Isamaale sai saatuslikuks EKREga koos tehtud valitsus ning et Kaja Kallas ja Reformierakond said erakordselt suure toetuse tänu sõjale. Selleks, et need valeväited ümber lükata, peame minema ajas tagasi ja vaatama erakondade reitingute muutusi aastatel 2019–2023. See räägib meile erakordselt huvitava loo.