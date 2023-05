JUHTKIRI ⟩ Emad vajavad tuge ja emadus tunnustust

Olgu ilm milline tahes, ema on ikka ema ja kannab põlvkond põlvkonna järel inimkonda minevikust tulevikku. Läbi heade aegade ja läbi sõdade, revolutsioonide, epideemiate ja tehnoloogiliste murrangute. Ema on kõige esimene turvapaik. Tema juurest oleme kõik kord harjutanud end käima üha kaugemal, et avastada ja otsida oma rada maailmas.

Tänases lehes räägivad tavalised lasterikkad emad oma perest, elust ja tööst. Ja mis neile laste puhul kõige rohkem rõõmu valmistab. Ühel või teisel viisil on selleks laste elevus, mida nad leiavad maailmast ja selle võimaluste avastamisest. Rõõm sellest, mis ühel hetkel viib lapsed emade juurest kaugele ja kauaks. Nii see on emadele seatud, ajast aega.

Ometi on ka midagi muutunud. Meenutatagu või emasid «Tõe ja õiguse» ajal. Kui paljud pidid saatma lapse liiga vara ja igaveseks, või lahkuma ise. Õnneks juhtub seda tänapäeval väga harva. Kuid teisest küljest on elu muutunud ka keerulisemaks.

Olid ajad, kui lapsed jooksid agulis ringi karjadena ja kelle juurde lõuna ajal satuti, selle ema kõigil kõhud täis söötis. Veel paarkümmend aastat tagasi käisid lapsed maast madalast kooli ja ringidesse omapäi, ja said ka kodus üksi hakkama. Lastel oli iseseisvust palju rohkem. Ja emadel-isadel rohkem julgust.