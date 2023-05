Tegemist on mehega, kellele justkui kuulub Venemaal üks suuremaid ja efektiivsemaid sõjalisi jõude, kuid tuleb arvestada, et see on illusioon. Wagneri rühmitus on Venemaa sõjaväe­luure GRU loodud ja sealtkaudu on aastaid tehtud valgustkartvaid operatsioone kogu maailmas. Prigožin oli lihtsalt sobiv ja piisavalt ambitsioonikas isik.