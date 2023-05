NÄDALA NÄGU ⟩ Narva õpetaja, kes julges öelda tõtt

Plakat «Putin on sõjakurjategija» Narva linnusel 9. mail 2023.

9. mail ilmusid Narva promenaadile mitte ainult uudistajad ja Venemaa fännid, kellele meeldis vastaskaldal korraldatud propagandakontsert. Mõned kaitsesid ka tõde, et Venemaa on agressor ja Putin on kurjategija.