Jarek Kurnitski ⟩ Kodude renoveerimine vajab väikest tõuget

Kõige kriitilisemas seisus on vanad korterelamud, kus renoveerimisvõlg on erakordselt suur. Sellised majad ei ole ilma KredExi toetuseta häid tulemusi saavutanud. Tähtis on ka väikeelamute renoveerimine, aga seal on pilt kirjum ja omanikel jõudu rohkem. Enne 2000. aastat ehitatud korterelamutes elab ligi pool Eesti elanikest ja need majad autentsel kujul pakuvad kõike muud kui tänapäevast elukeskkonda. Hoolimata suurtest küttearvetest kipub tuba olema külm ja umbne, sest ei ole ei soojustust ega ventilatsiooni, samuti on suur kogutava remondifondi makse. KredExi toetusega renoveerides jõutakse vähemalt C-klassi või isegi B-klassi, kui elektrivõrgu olukord lubab päikesepaneele paigaldada.