Anastassia Kovalenko-Kõlvart ⟩ Reformierakond arvab, et obstruktsioon on lubatud ainult neile

Viimastel päevadel on mitu korda kõlanud, et oleme jõudnud põhiseaduslikku kriisi. Eriti kriitiline on olnud just Reformierakond. Sooviks aga meelde tuletada, kuidas Reformierakond on kasutanud obstruktsiooni taktikaid nii, et silm ka ei pilgu, meenutab riigikogu liige Anastassia Kovalenko-Kõlvart (KE).