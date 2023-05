Guldar Kivro ⟩ Osa laevaliiklusest saab mõne aastaga heitevabaks

Nagu viitavad ka värskelt ametisse asunud valitsuse uue kliima- ja elukeskkonnaministeeriumi vastutusvaldkonnad, siis on transpordi korraldamisel puhta elukeskkonna poole liikumisel märkimisväärne roll. Seal sees vastutab ka laevandussektor märkimisväärse kasvuhoonegaaside heitkoguste osa eest, mille vähendamine on kliimamuutuste leevendamise seisukohast üks prioriteete. Seetõttu on hädavajalik, et riigi etteantavad suunised ja valikud soodustaksid alternatiivsetele kütustele üleminekut ning raskest kütteõlist ja diislist ajapikku loobumist ka laevanduses.