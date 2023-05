Siim Kallas ⟩ Mitu põhiseadust meil on?

EKRE poliitikud ja Helir-Valdor Seeder armastavad viidata põhiseadusele. Mul on juba mõnda aega tunne, et meil on mitu erinevat põhiseadust, et see, millele nemad viitavad, ei ole see, mida mina tean, kirjutab riigikogu liige Siim Kallas (RE).