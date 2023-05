Aivar Sõerd ⟩ Ratase valitsus surus pooliku maksukobara riigikogust läbi kahe nädalaga

Just selle kobareelnõuga kehtestati ka kuni tänaseni kehtiv maksuküür ehk aastatulust sõltuv maksuvaba tulu süsteem.

Leidsin oma arhiivist pildi 2016. aasta 2. detsembri rahanduskomisjoni istungist. Toonane Isamaa rahandusminister Sven Sester annab rahanduskomisjonile ülevaadet 2016. aasta lõpus Keskerakonna juhitud koalitsiooni kavandatud ulatuslikest maksumuudatustest. Alumisel pildil on valitsuse teadaanne, et valitsus arutas päev varem, 1. detsembril ulatuslike maksumuudatuste paketti ja otsustas need esitada riigikogu rahanduskomisjonile.