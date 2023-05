Meditsiinivaldkonnas töötav Kristjan Noormets on oma ametis teinud palju pilte inimeste sisemusest. Vabal ajal teeb ta pilte loodusest. Lääne-pöialpoisi püüdis ta pildile Taevaskojas.

Iga vähegi kogenum mälumängur teab vastust küsimusele, kes on Euroopa väikseim lind – pöialpoiss muidugi. Tavainimese jaoks jääb see tegelane ise aga pigem mütoloogia valda, sest pisikest linnukest, kes tegutseb kõrgel puude latvades, õnnestub märgata enamasti vaid neil, kel juba tõsisem huvi lindude vastu. Isegi pöialpoisi laul on oma helitugevuselt ja -sageduselt inimkõrva kuulmisvõime piiril, vanuri kõrv ei pruugi seda enam kuulda.