ALEKSEI ja MARCUS TUROVSKI ⟩ Kuidas ahvides iseendaks saada?

Loomade oma pedagoogilistest põhimõtetest, milleks on vermimine – õpilase tähelepanu suunamine eelkõige õpetajale –; katse ja eksituse laiendatud meetod, kus provotseeritakse õpilasi sooritama ka ohtlikke ja vastunäidustatud tegevusi, ilma et nad saaksid kannatada; sihipärane keelamine, kus on selge, mida nimelt ja mis vormis keelatakse, ja matkimine – sotsiaalne imitatsioon – on ehk levinuim, kõige mitmekesisem ning tähtsaim viimane.