Siin on veel palju avastamisrõõmu. Šokolaad, mis toetab mõne aja und, rahustab jalgu ja siis äratab üles. No esimene pool sellest on juba mul tooteportfellis. Ja võin saladuskatte all öelda, et teisipidi tegusad on praegu komponeerimisel. «Päevanööp» – no on mul sellised mandalapildiga nööbi moodi tabletid, lapselaps joonistas – turgutab ja «õhtunööp» teeb rahulikumaks.