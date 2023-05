Eesti on kõige viimaste andmete ­järgi teadusrikkuselt neljas riik maailmas, aga mida see maakeeli tähendab? Akadeemilise maailma mõõdupuude järgi, kus peamiseks valuutaks on publikatsioonide viitamiste arv teiste teadlaste poolt, on üksnes Islandi, Singapuri ja Panama riigi piires tehtavad teadustööd veelgi rohkem tähelepanu köitnud kui need, mis tehtud Eestis.