JUHTKIRI ⟩ Toimingupiirang on meie oma terasest Damoklese mõõk

Õigusriigi üks tähtsaid põhimõtteid on, et seadusnormid peavad olema määratletud täpselt, nii et kodanikud saavad selgelt aru, millised teod on karistatavad. Teine tähtis põhimõte on see, et inimene peab keelatud toimingut tehes teadma, et see on keelatud. Kumbki nõue pole toimingupiirangu osas täidetud. Neile puudustele juhtis õiguskantsler tähelepanu juba viis aastat tagasi, kuid toimingupiirangu määratlust ei ole siiani täpsemaks muudetud.