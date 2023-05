Naisteühenduste Ümarlaud ⟩ Arvamus perekonnaseaduse muudatuste eelnõu kohta

Samasooliste abielu on vaid esimene aste sooneutraalse ühiskonna poole. Selles ühiskonnas ei ole kaitstud ei naised ega mehed ega ka nende õigused. Me näeme kuidas maailmas naised kaotavad üha enam spordivõistlusi ja tööd, mida on varem antud naistele, lähevad nüüd meestele, kes identifitseerivad ennast naisena. Kui me kaotame ära perekonnaseadusest mõisted «naine» ja «mees», lükkame selle lumepalli veerema ka Eestis.

Kui praeguste muudatuste käigus asendatakse lapse sünniaktis sõna «isa» sõnadega «teine vanem», on ainult aja küsimus, millal ka sõna «ema» asemel hakatakse kasutama mõistet «esimene vanem» või «sünnitanud isik».

Seletuskirja mõjuhinnang keskendub lühinägelikult vaid mõjudele lühiajalises perspektiivis. Sooneutraalse ühiskonna pikaajalised soovimatud mõjud on läbi kaalumata.

Eelnõu koostamisel on seletuskirja kohaselt konsulteeritud LGBT ühingu ja transinimeste ühinguga, kes on sotsiaalministeeriumi partnerid, kuid samas on täiesti jäetud analüüsimata seaduse mõjud meestele ja naistele, mida nõuab soolise võrdõiguslikkuse seadus. Naisorganisatsioonide arvamust pole sotsiaalministeerium vajalikuks pidanud eelnõu koostamise käigus küsida.

Muudatused on meie hinnangul potentsiaalselt kahjulikud eelkõige naistele.