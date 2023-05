Kolja Haaf ⟩ Miks pole sakslased valmis oma riigi kaitseks relva haarama?

Kaitseliidu õppus Valgamaal. Foto: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Sakslaste suhtumist märgib üks konkreetne väljend: «Mitte kunagi enam!» Ning me oleme õppinud, et oma riigi üle uhkuse tundmine on põhimõtteliselt midagi loogikavastast. Sest kui me aktsepteerime põhimõtet, et kõik inimesed on võrdsed, siis sõltuvad iga rahva edusammud asjaoludest, millel ei ole midagi pistmist elanike väidetava erilise julguse, intelligentsuse või üleolekuga teistest. «Asi ei ole selles, et keegi oleks parem või halvem, vaid erinevuste, kultuuriliste eripärade esiletõstmises,» kuuleb sageli. Kuid meie ajalugu näitab ka, et juba tunne, et ollakse lihtsalt teistest erinevad, pakub harva pikemaks ajaks rahulolu.

Huvitaval kombel on sakslased samas tavaliselt ühed esimesed, kes tunnistavad teiste riikide õigust rahvuslikule uhkusele – seda eriti väikeste riikide puhul, kelle ajalugu on kantud eksistentsiaalsetest hirmudest. Nagu näiteks Eesti. Meile tundub, et meie kohus on olla kehvemas seisus olijate poolel, vähemuste poolel.

Kuid praegustes oludes toob see omakorda kaasa dilemma: kui tahta aidata liitlasi nende iseseisvuse, väärtuste ja elu kaitsmisel, tähendab see ühtlasi, et Saksamaa peab ise relvastuma ning muutma oma hoiakuid sõjaväe ja riigikaitse suhtes, mis siis, et vastumeelsus nende teemadega tegeleda on sügavalt juurdunud. Kuidagi tuleb Saksamaal hakkama saada ka ebamugavustundega, mida tekitab see, et nende maade kaitsele suunatud patriotismi ühe kõrvalmõjuna tõrjutakse vähemusse jäävaid eriarvamusi.