Heido Trofimov ⟩ Võrdsuse asemel kaotatakse abielu

See lihtne lugu illustreerib hästi, kuidas mitmekesisus on meie maailma justkui väga õhukene pealisehitus, mille all (nagu eeldavad progressiivid) on kõigil headel ja arukatel inimestel põhimõtteliselt samad arusaamad ja soovid – nimelt sellised nagu progressiividel endil. Hästi, arutame nende arusaamade üle? Seegi on juba «ohtlik» ja liigitub üha rohkem ekstremismi alla, mida peab piirama. Progress on töö, mis tuleb lihtsalt ära teha (vajadusel ka demokraatlikke norme eirates, kuna eesmärk pühitseb abinõu), mitte suund, mille üle filosofeerima hakata.