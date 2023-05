Jüri Kotšinev ⟩ Ukraina on NATO lävel ja koputab jõuliselt selle liidu uksele

Ukraina sõda on lähenemas ukrainlaste paratamatu vastupealetungi suunas. Okupantide jalge all põleb maa ja selle kinnituseks on Melitopoli linnapea eksiilis Ivan Fjodorovi ütlused, et venelased Krimmis põletavad dokumente ja veavad välja kokkuriisutud vara. Koos röövitud varaga põgenetakse Krimmist sellise tuhinaga, et Krimmist viival maanteel on tekkinud mitmekilomeetrine ummik bussidest ja autodest. Melitopoli okupantide poolt avatud passilaud on suletud ja seal põletatakse dokumente. Samuti on dokumente põletatud venelaste sõjaväepolitsei hoone kõrval. Paanika on ka kohalikus haiglas ja sealt kirjutati välja kõik haiged, kaasa arvatud traumatoloogia osakonna omad.