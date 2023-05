Lauri Vahtre ⟩ Obstruktsioon ründab mõttetusega tühjust

Riigikogus läks käima «täiemahuline obstruktsioon», et mitte öelda juntimine. Vanem põlv ehk mäletab seda kaunist uudissõna, mis kõlab palju paremini, kui ta välja näeb. Välja näeb see nimelt nii, et peetakse tühjas saalis võimalikult pikki ja mõttetuid kõnesid, esitatakse võimalikult pikki ja mõttetuid küsimusi ning võetakse võimalikult pikki ja mõttetuid vaheaegu. Eesmärgiga süüa riigikogu enamuse närve ja sundida koalitsiooni järeleandmistele.