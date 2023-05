Me oleme Putini rünnakutele Ukrainas reageerinud kiiresti ja kompromissitult, oleme agressorit ja tema toetajaid isoleerinud ja tema sõjamasinale jõudu andvaid ressursse ära lõiganud. Et meie julgeolekuolukord on muutunud, on aga paratamatus, milles pööret nähtavas tulevikus ei tule.